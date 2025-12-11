Verkehrssicherheit in Stuttgart: Radfahren im Schwabtunnel angeblich sicherer

Erste Auswertung zeigt Erfolg: Stadt meldet vier Monate nach Einführung von Tempo 30 und weiteren Maßnahmen, dass im Tunnel deutlich weniger Radfahrer überholt werden.
Markierungsnägel auf der durchgezogenen Linie, die beim Überfahren ein akustisches Signal erzeugen, Fahrradpiktogramme auf der Fahrbahn und Tempo 30 sollen Autofahrer davon abhalten, im Schwabtunnel Radfahrer verbotenerweise zu überholen. Die drei Maßnahmen, die im vergangenen September von der Verkehrsbehörde angeordnet worden sind, zeigen nach Angaben der Stadt Wirkung. „ Der Radverkehr zwischen Stuttgart Süd und West ist sicherer geworden“, sagt Stadtsprecher Sven Matis.