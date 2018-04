Verkehrsrowdy in Sachsenheim Polizei sucht aggressiven Fahrer

Von bin 04. April 2018 - 15:45 Uhr

Ein unbekannter Opel-Fahrer hat in Sachsenheim eine Frau bedrängt. Foto: dpa

Er bedrängt eine ältere Dame in einem Golf, verursacht fast einen Unfall und fängt Streit an: Ein unbekannter Mann hat bei Sachsenheim kaum etwas ausgelassen.

Sachsenheim - Nötigung im Straßenverkehr, Streit angefangen und beinahe einen Unfall verursacht: Die Polizei sucht einen unbekannten Verkehrsrowdy, der sich am Dienstag gegen 10.15 Uhr auf der Landesstraße 1110 und in Sachsenheim ziemlich daneben benommen hat. Zunächst hat er eine 63 Jahre alte Frau mit ihrem VW-Golf, die von Hohenhaslach in Richtung Sachsenheim unterwegs war, in einer 70er-Zone über einen längeren Zeitraum bedrängt und ist dicht aufgefahren.

Nachdem der Unbekannte sie letztendlich überholt hatte, bremste er sein Fahrzeug ohne ersichtlichen Grund ab, sodass die 63-Jährige ebenfalls abbremsen musste. Um ihre Fahrt fortzusetzen, wollte die VW-Fahrerin den Unbekannten überholen. Dieser beschleunigte jedoch plötzlich wieder und vereitelte so den Überholvorgang.

Rumgepöbelt und die Vorfahrt genommen

So ging es weiter hin und her, bis die beiden Autos schließlich am Ortseingang von Sachsenheim auf Höhe eines Einkaufsmarktes anhalten mussten. Die beiden stiegen aus, es kam zu einem Streit mit deutlichen Worten. Dann setzte der Unbekannte, der vermutlich mit einem schwarzen Opel mit Heilbronner Zulassung (HN) unterwegs war, seine Fahrt in Richtung Stadtmitte fort. Hierbei nahm er wohl noch im Bereich der Kreuzung L1110 / Sersheimer Straße die Vorfahrt eines noch unbekannten Fahrers, der in einem größeren hellen Fahrzeug saß und aus Richtung Stadtmitte kam.

Nur durch ein Abbremsen konnte der Fahrer dieses Autos einen Zusammenstoß mit dem Unbekannten verhindern. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht nun weitere Geschädigte und Zeugen, bitte melden unter 07042/9410.