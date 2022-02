Verkehrsrowdy in Gerlingen

1 Die Polizei hat einen 21-Jährigen mit wilder Fahrweise in Gerlingen kontrolliert. Foto: dpa/Friso Gentsch

Gerlingen - Ein 21-Jähriger in einem Mercedes hat mit seiner wilden Fahrweise für Aufregung in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) gesorgt. Mehrer Anrufer hatten der Polizei gemeldet, dass der junge Mann mit seinem Wagen am Dienstag gegen 19.40 Uhr vor dem Rathaus driftete und die Reifen quietschen ließ.

Polizisten des Reviers in Ditzingen kontrollierten den Mann daraufhin, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Demnach seien zu Beginn der Kontrolle zwei Menschen aus dem Wagen geflohen. Nur der 21-jährige Fahrer und eine 18-jährige Mitfahrerin blieben im Wagen. Im Auto habe es nach Marihuana gerochen. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten kleine Mengen der Droge.

Die 18-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Mercedes-Fahrer muss mit einem Bußgeld wegen seiner Fahrweis rechnen.