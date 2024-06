Verkehrsprojekt in Weil der Stadt: Die Mobilität der Zukunft

1 Die Jahnstraße wird sichtbar zur Fahrradstraße umgestaltet. Kunstwerke und Straßenmöbel ergänzen das Projekt. Foto: Simon Granville/Simon Granville

Die Verkehrswege am Schulzentrum sind sichtbar zur Fahrradstraße und zum verkehrsberuhigten Bereich umgestaltet worden. Kunstwerke und Straßenmöbel ergänzen die Aktion.











Eine aufregende Woche haben die Anlieger an der Jahnstraße und am Schießrainweg in Weil der Stadt hinter sich, ebenso wie die Schülerinnen und Schüler auf dem Schulcampus, die Jugendlichen vom Jugendcafé, die Stadtverwaltung und die vielen Beteiligten der Aktion BWIM.puls, also die Wissenschaftler, Forschenden und Studierenden, die mehrere Tage vor Ort waren und den Verkehrsversuch auf den Weg gebracht haben. Am Freitagsetzte die Taskforce von BWim.pulse mit einer Präsentation der Aktionen für einen Mobilitätswandel einen vorläufigen Schlusspunkt.