Verkehrsprojekt an der Autobahn 8: Freigabe für den Albaufstieg erteilt

Das Verkehrsministerium bestätigt die Baufreigabe für das Großprojekt im Landkreis Göppingen. Der „letzte Engpass der A8“ soll damit beseitigt werden. Die Freude ist groß.
Was schon angekündigt wurde, ist jetzt vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg bestätigt worden: Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat die Baufreigabe für den A8-Albaufstieg zwischen Mühlhausen und Hohenstadt erteilt. Die Planungen für das Großprojekt, das Mitte September wegen eines Milliarden-Finanzlochs des Bundes zu scheitern drohte und schlussendlich beim Koalitionsgipfel Anfang Oktober doch das finanzielle Go bekam, können damit fortgesetzt werden. „Alles, was baureif ist, wird gebaut“, sagte Schnieder im Oktober. Es scheint, als hätte er sein Wort gehalten. Und das, obwohl die geplanten Kosten für die sechsspurige und 7,6 Kilometer lange Neubaustrecke noch mal enorm gestiegen sind: von ursprünglich 900 Millionen auf 1,4 Milliarden Euro.