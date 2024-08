Verkehrsprognose: ADAC rechnet zum Ferienende in vier Ländern mit vielen Staus

1 Vor allem auf den Autobahnen in Süddeutschland dürfte am Wochenende wieder viel Verkehr herrschen. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Der September naht - und mit ihm in vielen Regionen auch das Ende der Sommerferien. Auf deutschen Autobahnen könnte es deshalb wieder voll werden.











München - Wegen vieler Urlaubsrückkehrer rechnet der ADAC zum Ferienende in vier Bundesländern am Wochenende wieder mit vollen Straßen. Vor allem auf Autobahnen in Bayern und Baden-Württemberg dürfte deshalb viel Verkehr herrschen, teilte der Automobilclub mit. Das Ende der Sommerferien stehe nicht nur in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein bevor, sondern auch in Teilen der Niederlande und Österreichs.