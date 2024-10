Verkehrsproblem: In Freudental verirren sich immer wieder Lastwagen in ein Wohngebiet

In Freudental verirren sich immer wieder Lastwagen in ein Wohngebiet

1 An diesem Kreisel biegen immer wieder Lastwagen falsch ab und verirren sich in das Neubaugebiet Alleenfeld. Foto: Werner Kuhnle

Immer wieder fahren Lastwagen in das Neubaugebiet Alleenfeld in Freudental (Kreis Ludwigsburg). Es kommt regelmäßig zu Unfällen. Die Bürger sind verärgert. Der Gemeinderat verspricht nun eine Lösung.











Die Straßen in Wohngegenden sind meist eng. Klar, hier soll ja auch gewohnt und nicht gefahren werden. Große Lastwagen haben hier jedenfalls nichts zu suchen. In das Alleenfeld, ein Neubaugebiet in Freudental, verirren sich aber immer wieder genau solche Fahrzeuge. Das führt zu Ärger und Frust, auch weil das Thema schon länger bekannt ist. Nun hat sich der Gemeinderat der Verkehrssituation im Alleenfeld gewidmet und Lösungen formuliert.