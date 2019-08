1 Fußgänger und Radfahrer dürfte es freuen, Autofahrer eher weniger: Der neue, ampelgesteuerte Überweg über die B 14 auf Höhe des Landtags soll im Oktober in Betrieb genommen werden. Foto:

Die Bauarbeiten für den neuen Überweg über die B 14 haben begonnen. Von Oktober an sollen Fußgänger und Radfahrer die viel befahrene Bundesstraße auf Höhe des Landtags ebenerdig überqueren können. Der Baubeschluss war politisch höchst umstritten.

Stuttgart - Mehr als zehn Jahre nach den ersten Vorstößen soll ab Oktober auf dem B-14-Abschnitt zwischen Österreichischem Platz und Gebhard-Müller-Platz einen dritten Fußgängerüberweg freigegeben werden. Die Stadt hat jetzt auf Höhe des Landtags mit den Bauarbeiten dafür begonnen. Die neue, rund 600 000 Euro teure Fußgängerfurt war politisch höchst umstritten: Im Oktober vergangenen Jahres hatte die ökosoziale Ratsmehrheit den Baubeschluss im Gemeinderat durchgesetzt. Der Überweg galt Grünen, SPD und der Fraktionsgemeinschaft SÖS/Linke-plus als Meilenstein für die Umwandlung der autogerechten in eine menschengerechte Stadt. Für die Gegner ist er ein Paradebeispiel für überzogene Restriktionen gegenüber Autofahrern.

Autofahrer müssen mit zusätzlichen Wartezeiten rechnen

Die an sich unspektakuläre Baumaßnahme sorgte bis ins Berliner Verkehrsministerium hinein für Aufregung: Der Ludwigsburger Bundestagsabgeordnete und Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Steffen Bilger (CDU), hatte die Einrichtung der Furt öffentlich kritisiert; sie hemme den Verkehrsfluss. Der Überweg ist der dritte seiner Art auf dem B-14 Abschnitt zwischen Österreichischem Platz und Gebhard- Müller-Platz. Die Stadt hatte die Wartezeiten für Autofahrer durch einen Gutachter berechnen lassen. Die Umlaufzeit der Ampelphasen würde demnach morgens und abends eine Minute und 40 Sekunden betragen. Fußgänger und Radfahrer müssten dann im Schnitt 43, maximal 93 Sekunden warten. In Fahrtrichtung Charlottenplatz sei mit maximal 130 Metern Stau am Morgen und 150 Metern am Abend zu rechnen. In der Gegenrichtung gehen die Experten von 230 Metern beziehungsweise 250 Metern aus. Die Fahrzeiten auf dem Abschnitt zwischen Leonhardskirche und Neckartor nähmen um neun bis 13 Sekunden zu.