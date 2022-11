Vier Verletzte bei Unfall in Hedelfingen Auto durchbricht Zaun und bleibt an Abhang liegen

Der Fahrer eines Jeeps verliert am Dienstagnachmittag in Hedelfingen die Kontrolle. Das Fahrzeug durchbricht die Leitplanken und einen Zaun und bleibt an einem Abhang liegen. Dabei haben die vier Insassen noch Glück im Unglück.