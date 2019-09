Verkehrskontrollen in Stuttgart

1 Die Stuttgarter Polizei hat am Mittwoch Verkehrskontrollen durchgeführt. (Symbolbild) Foto: dpa/Bernd Settnik

Geschwindigkeit, Rotlicht, Umweltplaketten und Handy am Steuer: Am Mittwoch führte die Polizei im Stadtgebiet Stuttgart Verkehrskontrollen durch. Einige Fahrer wurden dabei erwischt.

Stuttgart - In Stuttgart-Nord und Stuttgart-Ost hat die Polizei am Mittwoch Verkehrskontrollen durchgeführt. Während die Beamten im Stuttgarter Norden das Augenmerk auf nicht angepasste Geschwindigkeit und Handyverstöße legten, überwachten die Polizisten im Stuttgarter Osten das Rotlicht. In drei Fällen hatten Autofahrer keine Umweltplaketten.

Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten Beamte der Verkehrs- und Bereitschaftspolizei in der Heilbronner Straße in Stuttgart-Nord zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr mehrere Fahrzeuge am Pragfriedhof. Neben 17 Geschwindigkeitsverstößen stellten die Beamten elf Handyverstöße, drei fehlende Umweltplaketten, sowie eine fehlende Kindersicherung fest. Darüber hinaus beschlagnahmten die Beamten ein Fahrzeug wegen technischen Veränderungen zur weiteren Begutachtung. Einen weiteren Autofahrer erwartet eine Strafanzeige, da er die Beamten beleidigte.

Im Osten überwachten die Beamten zwischen 14.45 Uhr und 16.30 Uhr an der Kreuzung Heilmannstraße/Am Neckartor/Cannstatter Straße die Fahrzeuge, die von der Heilmannstraße geradeaus Richtung Wolframstraße fuhren. In diesem Zeitraum missachteten insgesamt 18 Fahrerinnen und Fahrer das Rotlicht der Ampel. Eine Autofahrerin fuhr, das Mobiltelefon in der Hand haltend, auf die Kreuzung zu und missachtete dann das Rotlicht der Ampel.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.