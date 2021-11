1 Die Polizei kontrolliere am Donnerstag in Stuttgart-Mitte den Verkehr. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Knapp zwei Stunden kontrollierten Polizisten den Verkehr am Donnerstagnachmittag in Stuttgart-Mitte. Im Blick hatten sie dabei vor allem Rotlichtsünder und Handynutzer am Steuer. Dabei gingen den Beamten etliche Verkehrssünder ins Netz.















Stuttgart-Mitte - Polizisten haben am Donnerstagnachmittag den Verkehr an der Kreuzung der Heilmannstraße mit der Straße Am Neckartor in Stuttgart-Mitte kontrolliert und dabei das Augenmerk auf Rotlichtverstöße sowie die unerlaubte Nutzung von Mobiltelefonen am Steuer gelegt. Obwohl die Kontrolle nur knapp zwei Stunden dauerte, gingen den Beamten etliche Verkehrssünder ins Netz.

Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten die Beamten im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 16.45 Uhr den Verkehr in Richtung Bad Cannstatt. Dabei erwischten sie mehr als 50 Verkehrssünder. 14 Fahrer fuhren über die rote Ampel, 41 nutzten ihr Mobiltelefon am Steuer, ein Verkehrsteilnehmer war nicht angeschnallt. Die betroffenen Fahrer müssen nun mit einer Anzeige und empfindlichen Geldbußen rechnen.