1 Die Polizei führte am Donnerstag Verkehrskontrollen in Stuttgart durch. (Symbolbild) Foto: dpa/Sven Hoppe

Am Donnerstag führt die Polizei zwei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch. Dabei erwischt sie etliche Tempo- und mehrere Rotlichtsünder. Ein Überblick.















Link kopiert

Stuttgart-Vaihingen/-Nord - Im Laufe des Donnerstags haben Polizeibeamte gleich zwei Verkehrskontrollen im Stuttgarter Stadtgebiet durchgeführt. In Stuttgart-Vaihingen legten die Beamten ihr Augenmerk auf Geschwindigkeitsverstöße, in Stuttgart-Nord wurden Rotlichtsünder ins Visier genommen. Bei beiden Kontrollen ahndeten die Polizisten mehrere Verstöße.

Wie die Polizei berichtet, kontrollierten die Beamten im Zeitraum zwischen 14.15 Uhr und 17.45 Uhr am Johannesgrabentunnel in Stuttgart-Vaihingen den Verkehr auf der B14 in stadteinwärtiger Richtung. Auf der B14 herrscht in diesem Bereich wegen einer Baustelle zurzeit eine vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h, die von insgesamt 90 Verkehrsteilnehmern überschritten wurde. 15 Fahrer müssen neben Punkten und einem empfindlichen Bußgeld auch mit einem Fahrverbot rechnen. Der traurige Spitzenreiter war mit 116 km/h unterwegs. Er muss sich nun auf 700 Euro Geldbuße, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot einstellen.

In der Heilbronner Straße im Stuttgarter Norden kontrollierten die Beamten den Verkehr in stadtauswärtiger Richtung auf Höhe der Wolframstraße und stellten zwischen 15.15 Uhr und 17.30 Uhr 14 Verkehrsteilnehmer fest, die die Kreuzung bei Rotlicht überquerten.