1 Die Aktion soll Autofahrerinnen und Autofahrer für die Risiken überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit sensibilisieren (Symbolfoto). Foto: dpa/Jan Woitas

Beim europaweiten sogenannten Blitzermarathon sind allein im Rems-Murr-Kreis 54 Fahrerinnen und Fahrer wegen Tempoverstößen aufgefallen. Insgesamt wurden im Kreis 514 Fahrzeuge überprüft.











An diesem Mittwoch hat auch das Polizeipräsidium Aalen am europaweiten Speedmarathon teilgenommen und deshalb verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt. Allein im Rems-Murr-Kreis waren 54 Verkehrsteilnehmer schneller als erlaubt unterwegs gewesen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.