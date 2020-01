1 Im weißen Feld muss das Kennzeichen gut lesbar sein. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die Umweltplakettenpflicht gilt in Stuttgart schon seit 2007. An den Scheiben älterer Fahrzeuge klebt die Plakette schon seit Langem. Was passiert, wenn die Schrift unleserlich wird?

Stuttgart - Zehn Jahre ist das Auto der Familie Fontanello (Name geändert) alt. Der Astra tut gute Dienste und darf ­aufgrund seiner Schadstoffklasse – ein Benziner mit Grüner Plakette – unein­geschränkt in Stuttgart fahren, so auch ­dieser Tage, als Felicitas Fontanello in die Innenstadt fuhr, um auf Einkaufstour zu ­gehen. Aus alter Gewohnheit stellte sie ihren Wagen im Bereich der Mörikestraße ab, löste einen Parkschein, merkte sich dessen Geltungsdauer und zog los. Als sie ­rechtzeitig zu ihrem Wagen zurück­kehr­te, erschrak sie: Am Scheibenwischer steck­te dennoch ein Strafzettel. Der Grund: Der mit Filzstift vorgenommene Eintrag des Fahrzeugkennzeichens im weißen Schreibfeld der Grünen Plakette war verblasst. 80 Euro plus Gebühren kostet das.

Die Stuttgarter Lösung: Beim ersten Mal muss man nicht bezahlen

Doch die 77-Jährige erinnerte sich an eine Meldung, dass dieser Verstoß beim ersten Mal nicht mit einem Bußgeld belegt werden soll. So hieß es nach Einführung der Plakettenpflicht seitens der Stadt. Das sei die sogenannte Stuttgarter Lösung für das Problem, heißt es von der Stadt. „Diese Regelung gilt nach wie vor“, betont Pressesprecherin Jasmin Bühler. Darauf will sich die Familie Fontanello berufen und einen Widerspruch gegen den Strafzettel formulieren, den sie erhalten hat.

Die Schrift im weißen Feld muss klar und gut lesbar sein. Laut der Bundesimmissionsschutzverordnung müssen Mitarbeiter der Zulassungsstelle daher einen lichtechten Stift verwenden, wenn sie das Kennzeichen eintragen. Wenn die Schrift verblasst, etwa weil das Auto häufig der Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, ist der Fahrzeughalter dafür zuständig, sie im Falle des Verblassens zu erneuern. Bei der Zulassungsstelle bekommt man sie kostenfrei umgetauscht. Das ist – wie die Amnestie beim ersten Verstoß – Teil der besagten Stuttgarter Lösung, die seit 2013 gilt. Dazu muss die Plakette von der Zulassungsstelle oder einem Bürgerbüro ausgestellt sein – zu erkennen ist das an einem eingeprägten Stadtwappen. Wer seine Plakette bei Tüv, Dekra oder einer anderen Prüforganisation geholt hat, muss dort für die Ersatzplakette eine Gebühr bezahlen.

Das Bußgeld beträgt 80 Euro. Es wird fällig, wenn man zum zweiten Mal mit blasser Plakette erwischt wird.