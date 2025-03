Verkehrskontrolle in Vaihingen an der Enz: BMW-Fahrer versucht vor der Polizei zu fliehen

Verkehrskontrolle in Vaihingen an der Enz

1 Die Polizei stoppte die Flucht in der Grabenstraße. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Die Polizei wollte am Samstagabend in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) einen 21-jährigen BMW-Fahrer kontrollieren. Der trat stattdessen die Flucht an – und muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.











Link kopiert



Ein 21-Jähriger hat am Samstagabend versucht, in Vaihingen an der Enz vor der Polizei zu fliehen. Dieser Plan ging gehörig schief: Nun muss er sich wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens verantworten. Wie die Polizei mitteilt, sollte der Mann gegen 20 Uhr in der Franckstraße kontrolliert werden. Stattdessen trat er jedoch aufs Gaspedal seines BMWs.