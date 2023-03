Polizei erwischt etliche Autofahrer mit Handy am Steuer

Verkehrskontrolle in Stuttgart-Ost

1 Bei der Verkehrskontrolle lag das Hauptaugenmerk auf der Handynutzung und Rotlichtfahrten. (Symbolbild) Foto: Phillip Weingand/StZN

Bei einer Verkehrskontrolle in Stuttgart-Ost stellen Polizeibeamte am Dienstag mehr als 30 verbotswidrige Handynutzungen am Steuer fest. Doch das ist noch nicht alles.









Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag zwischen 15 Uhr und 17 Uhr am Neckartor/Heilmannstraße in Fahrtrichtung Bad Cannstatt Verkehrskontrollen durchgeführt. Der Fokus lag dabei auf der Handynutzung und Rotlichtverstößen.

Bei der Kontrolle des stadtauswärtigen Verkehrs stellten die Beamten laut Mitteilung unter anderem zehn Rotlichtfahrten, 21 Gurtverstöße und 34 verbotswidrige Handynutzungen am Steuer fest. Alle betroffenen Fahrer müssen nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.