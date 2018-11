Verkehrskontrolle in Stuttgart-Nord Touristen kaufen Drogen in Stuttgart

Von Christine Bilger 29. November 2018 - 16:19 Uhr

Bei einer Kontrolle sind zwei mutmaßliche Dealer gefasst worden. (Symbolbild) Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei einen richtigen Riecher gehabt. Sie stoppt ein Auto, in dem es verdächtig nach Drogen riecht. Am Steuer: Ein Tourist, der in der Stadt nicht nur Sehenswürdigkeiten suchte.

Stuttgart - Es kommt nicht selten vor, dass die Polizei einem Drogenhändler auf die Spur kommt, weil sie im Schlossgarten oder rund um den Bahnhof beim Verkauf zuschauen. Doch am Mittwoch hat die Polizei einen Dealer nebst Kunden an ungewöhnlicher Stelle erwischt. Sie gingen den Ermittlern bei einer Verkehrskontrolle ins Netz.

Die Polizei stoppte am Mittwoch gegen 19.30 Uhr an der Heilbronner Straße einen Peugeot, in dem vier Männer saßen. Als der Fahrer das Fenster herunterließ, witterten die Beamten einen verdächtigen Geruch. Sie sollten Recht behalten: Der 24-jährige Fahrer und sein 22 Jahre alter Beifahrer hatten zusammen rund 13 Gramm Marihuana dabei. Im Bereich der Rückbank fand die Polizei weitere 106 Gramm von der Droge. Ein 20-Jähriger, der dort saß, soll gegenüber den Beamten eingeräumt haben, dass diese Menge ihm gehören würde, meldet die Polizei.

Der Fahrer soll unter Drogen gestanden haben

Es stellte sich heraus, dass die beiden 22 und 24 Jahre alten Männer, der Fahrer und der Beifahrer, als Touristen in der Stadt waren. Sie sollen beim Hauptbahnhof die zwei 20 und 40 Jahre alten mutmaßlichen Drogendealer kennengelernt haben. Die Tatverdächtigen sollen ihnen dann Drogen angeboten haben. Der Verkauf soll nach Erkenntnissen der Polizei unmittelbar vor der Verkehrskontrolle geschehen sein. Gegen die beiden Touristen aus Rumänien wird nun wegen des Besitzes von Drogen ermittelt. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben, da er unter Drogeneinfluss gefahren sein soll. Der 20-jährige mutmaßliche Dealer kam in Untersuchungshaft.

Einen weiteren Drogenhändler konnte die Polizei am Mittwochabend im Osten fassen. Gegen 19.15 Uhr klickten die Handschellen für einen 25-jährigen Mann am Stöckachplatz. Aufgrund von Ermittlungen im Vorfeld der Festnahme hegte die Polizei den Verdacht, dass der 25-Jährige Heroin und Kokain in den Umlauf gebracht hat. Nach der Festnahme durchsuchte die Kriminalpolizei die Wohnung des Tatverdächtigen. Die Beamten fanden rund 16 Gramm mutmaßliches Amphetamin, 24 verdächtige Tabletten sowie etwa 280 Gramm einer noch unbekannten Substanz. Der Mann kam am Donnerstagnachmittag vor einen Haftrichter.

Vor wenigen Tagen hatte eine Verkehrskontrolle zu einer wilden Verfolgungsjagd geführt, weil ebenfalls Drogen im Spiel waren. In jenem Fall hatte der Fahrer sie konsumiert. Er raste der Polizei von Bad Cannstatt bis nach Kernen im Rems-Murr-Kreis davon. Dort verlor er die Kontrolle und prallte gegen einen Baum. Er hatte noch einen weiteren Grund für die rasante Flucht: Die Nummernschilder waren gestohlen.