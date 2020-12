1 Die meisten Personen telefonierten unerlaubterweise mit ihrem Mobiltelefon (Symbolfoto). Foto: pa/obs/CosmosDirekt/dolgachov

Rote Ampeln überfahren, Handy am Ohr und Fahren ohne Führerschein. Die Polizei stellt am Montagmittag 60 Verkehrssünder am Stuttgarter Neckartor.

Stuttgart - Nicht nur die nächtlichen Ausgangssperren werden derzeit von der Polizei kontrolliert, sondern auch, ob sich die Bürger an die allgemeine Verkehrsordnung halten. Bei einer Kontrolle in Stuttgart an der Kreuzung Heilmannstraße und Neckartor (Stuttgart-Ost) gingen den Beamten am Montag zwischen 13.30 Uhr und 16 Uhr gleich mehrere Verkehrssünder ins Netz.

Ein Autofahrer wollte flüchten

Laut Polizei missachteten zwölf Autofahrer eine rote Ampel. Weitere 43 Personen benutzten während der Fahrt ihr Mobiltelefon. Darunter befand sich auch ein Autofahrer, der vor der Kontrolle flüchten wollte. Die Beamten holten den Mann ein und kontrollierten ihn. Dabei bemerkten sie, dass er offenbar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem hatten vier Verkehrsteilnehmer ihren Sicherheitsgurt nicht ordnungsgemäß angelegt. Die Autofahrer müssen nun mit Anzeigen sowie Punkten in Flensburg rechnen.

