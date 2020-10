Neue Corona-Regeln ab Mittwoch Alkoholverbot an 19 Plätzen in Stuttgart

Nun hat die Stadt die Plätze und Anlagen benannt, wo von Mittwoch an der Alkoholkonsum in der Nacht verboten sein wird. Damit will man die Ausbreitung von Corona-Infektionen vermindern. Unterdessen ist am Montag die Zahl der Neuinfektionen in Stuttgart nochmals um 104 gestiegen.