Verkehrskontrolle in Fellbach: Autoposer-Szene im Visier: Polizei zieht getunte Fahrzeuge aus dem Verkehr

Fellbach Mann will in Spielhalle einbrechen – Fahndung mit Polizeihubschrauber

In der Nacht auf Dienstag versucht ein bislang unbekannter Täter, in eine Spielhalle in Fellbach einzubrechen. Die Polizei fahndet zeitweise mit einem Polizeihubschrauber nach ihm und sucht Zeugen.