1 Eigentlich klar getrennt: Die Wilhelmsbrücke teilt Radfahrer und Fußgänger. Foto: seb/Sebastian Steegmüller

In zwei Fällen sind in Bad Cannstatt und in der Innenstadt Passanten attackiert worden. Die Polizei sucht noch dringend nach Zeugen.















Link kopiert

Erneut hat ein Radfahrer im Streit einen Fußgänger angegriffen. Auch in diesem Fall, der sich am Montag in Bad Cannstatt abgespielt hat, sucht die Polizei noch Zeugen. Erst in der vergangenen Woche hatte es in der Innenstadt einen ähnlichen Zwischenfall gegeben. In beiden Fällen sind die rabiaten Radler unerkannt entkommen. Mit der aktuellen städtischen Kampagne „Rad nimmt Rücksicht“ werden solche Vorfälle eigentlich zu verhindern versucht.

Konflikt auf der Wilhelmsbrücke

Die jüngste Auseinandersetzung spielte sich am Montag gegen 11.30 Uhr auf der Cannstatter Wilhelmsbrücke ab. Dort begegneten sich auf dem für Fußgänger abgetrennten Gehweg ein 67-jähriger Passant und ein etwa gleich alter Radfahrender. Der hätte eigentlich auf der Fahrbahn unterwegs sein müssen, die dafür extra vom Autoverkehr befreit ist. Der 67-Jährige wollte den Radler mit ausgestrecktem Arm aufhalten, was der andere aber nicht hinnehmen wollte. Nach kurzem Kräftemessen soll der Radfahrer abgestiegen sein und den Passanten zu Boden gestoßen haben. Dann fuhr er Richtung Brückenstraße und Neckarvorstadt davon. „Der Betroffene hat zunächst die Rettungsleitstelle angerufen“, sagt Polizeisprecherin Ilona Bonn, „als eine Polizeistreife eintraf, konnten keine Zeugen mehr angetroffen werden.“ Die müsste es aber gegeben haben – und werden gebeten, sich über Telefon 07 11 / 89 90 - 36 00 zu melden. Der Radfahrer ist etwa 65 bis 70 Jahre alt und stämmig, trug einen blauen Helm und Radlerkleidung, soll Schwäbisch gesprochen haben.

Streit in der Eberhardstraße

Ebenfalls ungeklärt ist ein ähnlicher Vorfall, der sich am vergangenen Donnerstag gegen 11.45 Uhr in der Eberhardstraße in der Innenstadt abspielte. Ein Teil dieser Fahrradstraße gehört nach Analysen ebenfalls zu den Konfliktstellen. Ein Radfahrer soll dabei zunächst einen 65-jährigen Fußgänger im Vorbeifahren gestreift haben. Als der sich beschwerte, soll der Radler abgestiegen und auf den Passanten losgegangen sein. Dabei stieß er ihn zu Boden und musste von anderen Zeugen zurückgehalten werden. Der Mann ist etwa 45 bis 50 Jahre alt, 1,75 Meter groß, kräftig, hat kurze Haare mit Geheimratsecken, trug ein graues T-Shirt. In diesem Fall werden unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 31 00 Hinweise erbeten.