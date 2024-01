Verkehrsinfarkt in Stuttgart: Autotransporter-Unfall blockiert zwei Bundesstraßen

Mit den Bauernprotesten hatte diese Blockade nichts zu tun – doch der Unfall eines Autotransporters am Montagmorgen auf der Bundesstraße 10 im Stuttgarter Osten legte auch hier den Berufsverkehr völlig lahm. Die Strecke vom Dreieck Neckarpark zum Berger Tunnel musste sogar für mehrere Stunden in Richtung Innenstadt von der Polizei gesperrt werden. Denn die Bergungsarbeiten wurden zu einer Herkulesaufgabe.

Warum der 42-jährige Fahrer eines Autotransporters mit acht Kleinfahrzeugen an Bord vom rechten Weg abkam, ist vorerst unklar. Der Mann aus dem süddeutschen Raum war am Montag gegen 5.30 Uhr zwischen der Gaisburger Brücke und dem Berger Tunnel auf den Fahrstreifen der Bundesstraßen 10 und 14 unterwegs, als er offenbar viel zu spät die Fahrspur wechselte. Der Lkw geriet auf eine Fahrbahntrennwand und wurde regelrecht aufgebockt. Eines der bereits zugelassenen Fahrzeuge rutschte dabei auf die Straße.

Alles muss abgeladen und abgepumpt werden

Das blockierte den Verkehr auf der B 10 aus Richtung Esslingen und der B 14 aus Richtung Fellbach gleichermaßen – es bildeten sich zwei Kilometer lange Staukolonnen. Und das noch ehe die Traktoren des Bauernprotests aus dem Umland angefahren waren. Von einer schnellen Räumung der Unfallstelle konnte nicht die Rede sein: „Die Bergung ist sehr aufwendig, die Sperrung wird Stunden dauern“, ahnte der Stuttgarter Polizeisprecher Fabian Grauer bereits am frühen Morgen.

Denn um den Autotransporter freizubekommen, müssen erst einmal die acht geladenen Neufahrzeuge abgeladen werden. Auch der Kraftstofftank wurde zur Gewichtsreduzierung leergepumpt. Der zur Bergung angeforderte Kranwagen musste auch erst einmal an den Unfallort gebracht werden. Die Traktoren des Bauernprotests waren am Vormittag längst vom Cannstatter Wasen zu ihrem Demonstrationszug in die Innenstadt gestartet – da waren die Bergungsarbeiten noch immer im Gange. Nach ersten Schätzungen soll der eigentliche Schaden gering sein – er wurde von der Polizei zunächst mit 3000 Euro angegeben.