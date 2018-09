Verkehrsinfarkt auf der Autobahn 18 Kilometer Stau nach Unfall auf der A 8

Von Wolf-Dieter Obst 25. September 2018 - 15:20 Uhr

Kleine Ursache, große Wirkung: Bei Verkehrsstockungen auf der Autobahn kracht es gerne auf der Überholspur ganz links – und auch wenn es nur einen Blechschaden gibt, ist oft ein Stauchaos die Folge.

Stuttgart - Die Überholspur auf der Autobahn ist offenbar besonders unfallträchtig: Auch am Dienstagmorgen kam es auf der A 8 zwischen Möhringen und dem Kreuz Stuttgart zu einem Auffahrunfall auf der linken Spur. Die Folgen auf den Fildern waren immens: Allein auf der Autobahn Richtung Karlsruhe gab es 18 Kilometer lange Blechkolonnen, die zurück bis Kirchheim/Teck reichten. Das Echterdinger Ei war überlastet, was zu Staus auf der B 27 und in den Kommunen auf den Fildern führte.

Ausgelöst wurde der Verkehrsinfarkt am Dienstag um 6.45 Uhr durch einen Auffahrunfall mit 7000 Euro Schaden auf der linken Spur. Nachdem ein Autofahrer im stockenden Verkehr abbremsen musste, fuhr zunächst ein 44-jähriger Mercedes-Fahrer auf, der wiederum von einem nachfolgenden 26-jährigen Opel-Fahrer gerammt wurde. Dabei gab es keine Verletzte – jedoch stauten sich dahinter die Kolonnen im Berufsverkehr. Gegen 7.45 Uhr waren die Aufräumarbeiten abgeschlossen – zu diesem Zeitpunkt war der Stau schon 18 Kilometer lang.

Mangelnde Aufmerksamkeit auf der linken Spur – bereits am Tag zuvor hatte das auf der A 8 zwischen Leonberg und dem Kreuz Stuttgart erhebliche Folgen. Eine 26-jährige Fahrerin richtete 17 000 Euro Blechschaden an. Auch dieser Unfall ereignete sich gegen 6.45 Uhr und blockierte für eine Stunde die Strecke, es gab mehrere Kilometer Stau.