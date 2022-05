1 Die Polizei sucht nun nach Zeugen einer Chaosfahrt in der Stuttgarter Innenstadt. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Eine 54-Jährige setzt sich offenbar betrunken ans Steuer ihres Autos und bricht zu einer Chaosfahrt von Degerloch in die Stuttgarter City auf. Als sie einen Unfall baut, schreiten Passanten ein. Die Polizei sucht Gefährdete und Zeugen.















Eine 54 Jahre alte Frau soll sich am Dienstagmorgen betrunken hinters Steuer gesetzt haben und bei ihrer Fahrt von Degerloch in die Stuttgarter City andere Verkehrsteilnehmer gefährdet und schließlich einen Unfall verursacht haben. Aufmerksame Passanten konnten die Frau schließlich stoppen.

Wie die Polizei berichtet, war die 54-Jährige mit ihrem roten Mini gegen 9.30 Uhr auf der Neuen Weinsteige in Richtung Innenstadt unterwegs. Dabei soll sie Zeugenaussagen zufolge in den Gegenverkehr geraten sein, am Charlottenplatz einen unbekannten Bauarbeiter gefährdet haben und schließlich in der Ulrichstraße mit einem Stein und einem Verkehrsschild kollidiert sein. Passanten gelang es schließlich, die Frau an der Weiterfahrt zu hindern. Die Zeugen riefen die Polizei.

Da die Frau im Verdacht stand, unter dem Einfluss von Alkohol zu stehen, musste sie eine Blutprobe abgeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten die 54-Jährige wieder auf freien Fuß. Zeugen, insbesondere gefährdete Personen wie der unbekannte Bauarbeiter, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-3100 bei der Polizei zu melden.