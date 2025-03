Verkehrseinschränkungen in Stuttgart: B-14-Tunnel wird am Wochenende gesperrt

1 Im Bereich der Stuttgart-21-Baustelle an der Willy-Brandt-Straße wird es am Wochenende eng. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Am Wochenende wird der B-14-Tunnel unter dem Gebhard-Müller-Platz in Fahrtrichtung Bad Cannstatt gesperrt. Autofahrer müssen mit erheblichen Verkehrseinschränkungen rechnen.











Link kopiert



Am Wochenende müssen Autofahrer in Stuttgart an einem zentralen Knotenpunkt mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Der B-14-Tunnel unter dem Gebhard-Müller-Platz wird in Fahrtrichtung Bad Cannstatt gesperrt. Für die Querung der Kreuzung und in einem anschließenden Abschnitt der Willy-Brandt-Straße steht lediglich eine Fahrspur zu Verfügung.