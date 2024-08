Verkehrseinschränkung am Wochenende: A8 bei Pforzheim wird nachts gesperrt

1 Normalerweise hält der Ausbau der Autobahn den Verkehr bei Pforzheim auf. Jetzt sind es Arbeiten am Stromnetz. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Am Wochenende wird die A8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd erneut nachts gesperrt. Grund hierfür ist dieses Mal allerdings nicht der sechsspurige Ausbau der sogenannten „Enztalquerung“, der in der Vergangenheit immer wieder für temporäre Sperrung gesorgt hat – sondern Arbeiten des Netzbetreibers TransnetBW. Die Sperrung startet am Samstag, 3. August, 22 Uhr, und dauert bis Sonntag, 4. August, 6 Uhr. In dieser Zeit ist in beiden Fahrtrichtungen kein Durchkommen.