Verkehrschaos Ludwigsburg: Wie erwartet: Viel Stau rund um Ludwigsburg wegen B27-Baustelle

1 Staus in Ludwigsburg: Autofahrer brauchen dieser Tage viel Geduld. Foto: dpa/Rolf Haid

Die Sorgen waren groß – und gerechtfertigt. Am ersten Tag der Baustellen an der B27 und der L1138 kam es zu langen Staus bei der Autobahnausfahrt Ludwigsburg Nord, in mehreren Stadtgebieten Ludwigsburgs und in Freiberg.











Link kopiert



Viele Pendler rund um Ludwigsburg haben ein Verkehrschaos pünktlich zur Adventszeit erwartet, am Montag ist es eingetroffen. Vor allem auf der B27 zwischen Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen hat es sich während des gesamten Montags gestaut. Aber auch in der Ludwigsburger Weststadt, im Ludwigsburger Stadtteil Hoheneck, in Freiberg am Neckar und Bietigheim standen die Autofahrer im dichten Verkehr.