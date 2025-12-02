Während sich Prinzessin Kate auf ihr Weihnachtskonzert vorbereitet, zu dem sie für den 5. Dezember in die Londoner Westminster Abbey geladen hat, scheint es rund um ihr neues Anwesen in Windsor wenig besinnlich zuzugehen. Grund ist eine neue Umleitung für Weihnachtsbaumkäufer.
Anfang November ist die britische Thronfolgerfamilie vom Adelaide Cottage in die wesentlich größere Forest Lodge im Windsor Great Park gezogen. Dort gelten nun besondere Sicherheitsvorschriften, um Prinz William (43), Prinzessin Kate (43) und ihren drei Kindern möglichst viel Privatsphäre zu ermöglichen. Davon sind nun auch viele Menschen betroffen, die sich in der Gegend traditionell einen Weihnachtsbaum kaufen wollen.