Während sich Prinzessin Kate auf ihr Weihnachtskonzert vorbereitet, zu dem sie für den 5. Dezember in die Londoner Westminster Abbey geladen hat, scheint es rund um ihr neues Anwesen in Windsor wenig besinnlich zuzugehen. Grund ist eine neue Umleitung für Weihnachtsbaumkäufer.

Anfang November ist die britische Thronfolgerfamilie vom Adelaide Cottage in die wesentlich größere Forest Lodge im Windsor Great Park gezogen. Dort gelten nun besondere Sicherheitsvorschriften, um Prinz William (43), Prinzessin Kate (43) und ihren drei Kindern möglichst viel Privatsphäre zu ermöglichen. Davon sind nun auch viele Menschen betroffen, die sich in der Gegend traditionell einen Weihnachtsbaum kaufen wollen.

Weihnachtsbaumverkauf - Umleitung sorgt für Chaos Denn wie "Daily Mail" berichtet, müssen die in Windsor nun einen Umweg einplanen. Der Weihnachtsbaumverkauf, der am Donnerstag eröffnet wurde, befindet sich traditionell auf einem Grundstück neben dem Herrenhaus, in dem die Familie nun lebt. Die Bäume werden auf dem Anwesen angebaut, jedes Jahr kommen Hunderte Menschen in der Vorweihnachtszeit, um sich eine Tanne auszusuchen.

Die Zufahrtswege wurden in diesem Jahr jedoch eingeschränkt, damit die Autos nicht direkt vor dem Haus der royalen Familie vorbeifahren. Fahrzeuge müssen nun einen Umweg über eine neue Ringstraße fahren - insgesamt mehr als eine Meile (1,6 Kilometer). Die mit Kegeln eingerichtete Umleitung soll bereits für einigen Ärger gesorgt haben, wie die britische Zeitung ausführt. Ein Anwohner berichtete von mehreren "Beinaheunfälle", weil Autofahrer "auf der falschen Seite der Pylonen gefahren sind".

Kates fünftes Weihnachtskonzert steht an

Unterdessen bereitet sich Prinzessin Kate auf ihr fünftes Weihnachtskonzert "Together at Christmas" vor, das am 5. Dezember in der Westminster Abbey in London stattfinden wird. An dem Tag kann sie wohl auch wieder auf familiäre Unterstützung zählen. Wie das "People"-Magazin berichtet, wird Fall Prinz William seine Ehefrau auf jeden Fall begleiten. Mit weiteren Mitgliedern der Königsfamilie werde gerechnet. Ob auch die drei gemeinsamen Kinder das Weihnachtskonzert besuchen werden, sei hingegen noch nicht bekannt.