Ein Lasterfahrer gibt im dichten Verkehr in Ludwigsburg plötzlich Gas und baut mehrere Unfälle. Was den 57-Jährigen dazu trieb, ist unklar.















Ludwigsburg - Einen Tag nach dem Chaos auf der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg ist nach wie vor unklar, was einen Lasterfahrer dazu trieb, im dichten Verkehr Gas zu geben und damit einen schweren Unfall zu verursachen. Die Strecke war hinterher in beide Richtungen gesperrt, die Aufräumarbeiten zogen sich bis in den Nachmittag. Unter anderem demontierte die Feuerwehr einen umgebogenen Lichtmasten.

„Die Gründe dafür, dass der Lasterfahrer beschleunigte, erschließen sich uns nach wie vor nicht“, sagte Polizeisprecher Peter Widenhorn. Klar sei aber, dass der Mann nicht willentlich andere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Ob er einfach unachtsam war oder gesundheitliche Probleme hatte, muss mit weiteren Untersuchungen geklärt werden. Ein technischer Defekt kommt ebenfalls in Frage, „diese Vermutung steht momentan aber weit hinten an“, so Widenhorn.

Der 57-Jährige hatte gegen 10.30 Uhr an der Kreuzung am Burger-King-Restaurant plötzlich beschleunigt und die Spur gewechselt, obwohl die Ampel in Richtung Innenstadt Rot zeigte. Beim Spurwechsel touchierte der Laster eine Mercedes A-Klasse und einen Sprinter. Damit war die Irrfahrt aber noch nicht vorbei. Der Laster prallte gegen eine Mercedes G-Klasse, der Zusammenstoß war so heftig, dass der Geländewagen über die Kreuzung und gegen einen Lichtmast schleuderte. Dabei wurden der 52-jährige Fahrer sowie sein Beifahrer schwer verletzt. Der Lastwagen blieb erst rund 200 Meter weiter stehen. Die Polizei beziffert den Schaden auf 60 000 Euro.