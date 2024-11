Verkehrschaos in Großbottwar: Stau schon am ersten Tag – A81-Baustelle bei Pleidelsheim belastet Ausweichstrecken

1 Der Kreisverkehr bei Großbottwar ist derzeit überlastet, es bildet sich viel Stau. Foto: privat

Rund um Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) spüren Autofahrer seit Montag die Auswirkungen der Baustelle an der A81-Anschlussstelle Pleidelsheim. Die Umleitungsstrecke zwischen Steinheim und Großbottwar war zeitweise überlastet – zum Ärger der Pendler.











Link kopiert



Die Baustelle an der A 81 bei Pleidelsheim wirkt sich schon am ersten Tag auf den Verkehr an den Umleitungsstrecken aus – zum Ärger für viele Autofahrer. Seit Montag sind die Anschlussstelle Pleidelsheim in Fahrtrichtung Heilbronn sowie die Marbacher Straße zwischen Pleidelsheim und Murr gesperrt. Auf- und Abfahrt ist bei der Autobahn nur in Richtung Stuttgart möglich.