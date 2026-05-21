In den Pfingstferien modernisiert die Netze BW die Wasserversorgung in der Pischekstraße. Die Hauptumleitung führt über die Neue Weinsteige. Auch Nachtbusse sind betroffen.
Massive Behinderungen und lange Umwege drohen Autofahrern, die in den Pfingstferien zwischen dem Stuttgarter Fernsehturm und Stuttgart-Ost unterwegs sind. Weil die Netze BW in der Pischekstraße die Wasserversorgung modernisiert, ist diese wichtige Einfallstraße von Dienstag, 26. Mai, bis Freitag, 5. Juni, gesperrt. Sie verbindet die Mittlere Filderstraße, Sillenbuch, den Frauenkopf und die Waldau mit dem Zentrum.