In den Pfingstferien modernisiert die Netze BW die Wasserversorgung in der Pischekstraße. Die Hauptumleitung führt über die Neue Weinsteige. Auch Nachtbusse sind betroffen.

Massive Behinderungen und lange Umwege drohen Autofahrern, die in den Pfingstferien zwischen dem Stuttgarter Fernsehturm und Stuttgart-Ost unterwegs sind. Weil die Netze BW in der Pischekstraße die Wasserversorgung modernisiert, ist diese wichtige Einfallstraße von Dienstag, 26. Mai, bis Freitag, 5. Juni, gesperrt. Sie verbindet die Mittlere Filderstraße, Sillenbuch, den Frauenkopf und die Waldau mit dem Zentrum.

Neuer Radschnellweg auch gesperrt Die Arbeiten, die bereits am 18. Mai begonnen haben, dauern rund vier Wochen, gliedern sich aber in zwei Abschnitte. Während der Pfingstferien wird die Pischekstraße zwischen den Haltestellen Payerstraße und Geroksruhe in beide Richtungen gesperrt, auch der stadtauswärts führende, neue Radschnellweg kann nicht genutzt werden. Aufgrund der Grabentiefe benötigt die ausführende Firma dafür ausreichend Platz und Zeit. Nach den Pfingstferien ist der Abschnitt in beide Richtungen einspurig befahrbar. Für Einsatzfahrzeuge steht er durchgehend zur Verfügung. Auch die Zufahrt zum Hotel Geroksruhe bleibt geöffnet.

„Uns ist bewusst, dass es während der Sperrung zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen kommen kann. Diese Einschränkungen lassen sich jedoch leider nicht vermeiden“, sagte eine Sprecherin der Netze BW am Donnerstagnachmittag. Ähnlich ist auch die Prognose zum Staugeschehen von der Integrierten Integrierten Verkehrsleitzentrale: „Am ersten Tag ist auf den weniger leistungsstarken Ausweichrouten erfahrungsgemäß mit Behinderungen zu rechnen“, sagt Stadtsprecher Oliver Hillinger. Der Verkehr werde in erster Linie über die Neue Weinsteige umgeleitet. Dort sei aufgrund der Pfingstferien aber im Vergleich zu einem Tag außerhalb der Ferienzeit mit keinem nennenswert höheren Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Die entsprechende Beschilderung wird noch aufgestellt oder steht bereits schon. „Die Hedelfinger Filderauffahrt ist in beiden Richtungen nicht zu empfehlen, da in Hedelfingen-Mitte bereits mehrere Baumaßnahmen zu Behinderungen führen“, sagt Hillinger. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass ortskundige Verkehrsteilnehmer auf Schleichwege ausweichen. Auf der Waldebene Ost dürfte der Verkehr zunehmen, obwohl diese Strecke ausschließlich für Anlieger freigegeben ist. Über den Frauenkopf und Rohracker zu fahren, ist indes nicht möglich. Wegen Arbeiten an einer instabilen Trockenmauer ist der dortige Speidelweg derzeit gesperrt.

Von der Maßnahme in der Pischekstraße ist auch der Nahverkehr betroffen. Während die Stadtbahn der Linie U 15 auf dem separaten Gleisbett weiterhin fährt, werden die Nachtbuslinien N7 und N9 im Sperrzeitraum weiträumig über die Neue Weinsteige umgeleitet. Für die Linie N7 Richtung Uhlbach bedeutet das: Die Haltestellen Olgaeck, Eugensplatz, Heidehofstraße, Stafflenbergstraße und Bopser entfallen. Die N7 bedient die Haltestellen Bubenbad und Payerstraße nicht, die N9 hält dort aber weiterhin. Auf der N9 Richtung Fasanenhof entfallen die Halte Geroksruhe, Königsträßle (kann mit der N7 erreicht werden) und Zahnradbahnhof.