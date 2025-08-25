Verkehrschaos in Botnang: Erneut Wasserrohrbruch am Botnanger Sattel

Am frühen Montagmorgen platzt im Kräherwald eine Wasserleitung. Der Botnanger Sattel muss für mehrere Stunden gesperrt werden – ein Verkehrschaos ist die Folge.

Wieder einmal hat ein Wasserrohrbruch am Botnanger Sattel für massive Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die direkte Verbindung zwischen dem Stuttgarter Westen und dem Stadtbezirk Botnang war am Montagvormittag für Stunden unterbrochen. Verkehrsteilnehmer mussten lange Umwege über Feuerbach oder den Schattenring in Kauf nehmen. Auf die Stadtbahnen zu setzen, war keine Alternative, da derzeit die Haltestelle Vogelsang saniert wird und die Stuttgarter Straßenbahnen AG auf einen Schienenersatzverkehr setzt. Die Busse standen aber ebenfalls im Stau.

Nach Polizeiangaben ist gegen 2.30 Uhr im Kräherwald nahe der Botnanger Straße eine Wasserleitung geplatzt. Wie bei einem Sturzbach traten im Anschluss große Wassermengen aus, die jede Menge Erdreich und Geröll auf die Fahrbahn spülten. Augenzeugen beschrieben die Szene als „Fluss", der bis zur Stadtbahnhaltestelle Beethovenstraße reichte und sich dort in viele kleine Bäche teilte.

Jede Menge Erdreich wurde auf die Straße gespült. Foto: Andreas Rosar

Zur Mittagszeit konnte Verkehr freigegeben werden

Während Mitarbeiter der Netze BW in den frühen Morgenstunden an dem Schaden arbeiteten, rückte die Feuerwehr zu den stark verunreinigten Fahrbahnen aus. „Mit unserem Gerät konnten wir aber nicht viel ausrichten“, sagt Daniel Anand, Sprecher der Feuerwehr Stuttgart. Daher habe man die städtische Straßenreinigung hinzugezogen.

Sie war mit ihren Spezialfahrzeugen gegen 9.20 Uhr vor Ort, zur Mittagszeit konnte der Verkehr zwischen dem Botnanger Sattel und der Lindpaintnerstraße wieder freigegeben werden. Bis dahin war das Verkehrschaos so groß, dass Anwohner sogar die Polizei riefen.