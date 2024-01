Verkehrschaos im Landkreis Böblingen: Straßen sind am Morgen dicht – S-Bahn fährt nicht

Straßen sind am Morgen dicht – S-Bahn fährt nicht

1 Knapp zwei Stunden dauert die Fahrt mit dem Schienenersatzverkehr am Montagmorgen von Herrenberg nach Böblingen. Hier drehen Landwirte mehrere Runden im Kreisverkehr bei Gärtringen. Foto: /Anke Kumbier

Im Landkreis Böblingen kommt am Montagmorgen alles zusammen: Protestierende Landwirte blockieren mit ihren Traktoren die Straßen und der Schienenersatzverkehr auf der Strecke der S-Bahnlinie 1 beginnt.











Link kopiert



Stillstand auf den Straßen und Schienen: Wer am Montagmorgen im Landkreis Böblingen unterwegs gewesen ist, musste viel Geduld mitbringen. Die Straßen waren wegen der Bauernproteste dicht, die Schiene als Ausweichmöglichkeit keine Option. Denn seit diesem Montag fährt die S1 zwischen Herrenberg und Stuttgart Hauptbahnhof nicht. Die Gründe dafür sind Bauarbeiten am Würmtalviadukt bei Ehningen und am Digitalen Knoten Stuttgart.