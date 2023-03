Lastwagen bleibt in Grünstreifen stecken

Verkehrschaos an A81 und B10

1 Mehrere Stunden sperrt die Polizei die Bundesstraße, bis der Kran befreit ist. Foto: imago/U. J. Alexander

Beim Einfahren in eine Nothaltebucht gerät ein Lkw-Fahrer auf die Grünfläche neben der Fahrbahn und bleibt stecken. Die Bergungsarbeiten sorgen für ein Verkehrschaos.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein Lkw ist am Freitagmorgen neben der Fahrbahn der B 10 bei Korntal-Münchingen stecken geblieben und hat damit mehrere Rückstaus ausgelöst. Gegen 6.30 Uhr geriet der 31 Jahre alte Fahrer vermutlich beim Einfahren in eine Nothaltebucht auf Höhe des Stadtteils Kallenberg mit seinem Lkw auf die Grünflächen neben der Straße. Dabei fuhr sich der Lastwagen so fest, dass er nicht mehr eigenständig weiterfahren konnte.

Staus auf Bundesstraße und Autobahn

Während ein Teil des Gespanns im Grünstreifen feststeckte, ragte das Führerhaus auf die rechte der beiden Richtungsfahrspuren. Deshalb musste zunächst der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Weil das Fahrzeug mit zwei Spezialkränen herausgezogen werden musste, wurde anschließend nicht nur die komplette B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart, sondern auch die beiden Ausfahrten des Autobahnanschlusses Stuttgart-Zuffenhausen gesperrt.

Durch den Unfall und die Sperrung kam es zu teils massiven Verkehrsbeeinträchtigungen und Rückstaus auf der B 10 und der Autobahn 81, sowohl in Fahrtrichtung Stuttgart als auch in Richtung Heilbronn. Erst um 13.30 Uhr war die Bundesstraße wieder frei.