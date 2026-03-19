Der gesperrte Engelbergtunnel auf der A 81 bringt Chaos entlang der Umleitungen. Hiesige Speditionen kämpfen deshalb mit Mehrkosten – und ihre Fahrer stehen unter großem Druck.

Seit gut zwei Wochen gibt es in der Region kein Durchkommen mehr: Nach einem verheerenden Brand ist der Engelbergtunnel bei Leonberg gesperrt, ein wichtiges Nadelöhr auf der Autobahn 81 bei Stuttgart. Der Streckenabschnitt ist eine der meistbefahrenen Verkehrsachsen in Baden-Württemberg. Entsprechend viele Autofahrer kostet diese Einschränkung Zeit und Nerven. Aber nicht nur von Pendlern oder Wochenendfahrern wird derzeit einiges abverlangt. Auch Speditionen und ihre Lkw-Fahrer belastet die Sperrung des Engelbergtunnels.

So ist es etwa bei der Keller Group, einer Logistikfirma mit Sitz in Ditzingen. „Die Sperrung hat unseren Alltag deutlich komplexer gemacht“, berichtet Alexander Hewel, Managing Director. Der Engelbergtunnel sei eine zentrale Verkehrsachse, sagt Hewel, „und wenn dieser wegfällt, verlängern sich viele unserer Touren spürbar“. In dieser Lage die gleichen Leistungen wie auch sonst zu erbringen, sei zwar machbar. „Aber eben mit mehr Aufwand, mehr Abstimmung und weniger Puffer.“

Das scheint einigen Logistikunternehmen rund um die A 81 gleich zu gehen – fragt man bei Speditionen nach, gibt es sehr ähnliche Antworten. Man sei „selbstverständlich deutlich betroffen“, heißt es etwa von Andreas Kempf, Geschäftsführer bei der Rolf Benzinger Spedition-Transporte GmbH mit Sitz in Friolzheim. Er spricht von einem „erheblichen organisatorischen Mehraufwand, um Lieferketten stabil zu halten“.

Spedion Emons: Jeder Lastwagen ist rund 30 Minuten zu spät dran

Aus dem Strohgäu werden konkrete Zahlen genannt: Bei der Spedition Emons, die ebenfalls nahe der A-81-Abfahrt in Ditzingen beheimatet ist, werden in 24 Stunden rund 300 Fahrzeuge bewegt, von denen normalerweise rund die Hälfte durch den Engelbergtunnel fahren, berichtet der Niederlassungsleiter Marcel Schweiker. „Selbst Fahrzeuge aus Heilbronn kommend, die nicht durch den Engelbergtunnel müssen und unser Depot ansteuern, stehen im Stau bis Ditzingen“, erzählt er.

Pro Fahrzeuge entstünde so eine Verzögerung von rund 30 Minuten. Das kostet: „Diese Verzögerungen lassen sich kurzfristig nur durch eine Aufstockung des Fuhrparks kompensieren – was angesichts des akuten Fahrermangels eine große Herausforderung darstellt“, meint Schweiker. „Bei einer Sperrungsdauer von vier Wochen rechnen wir mit einem finanziellen Schaden im knappen sechsstelligen Bereich.“ Dieser könne aufgrund bestehender vertraglicher Vereinbarungen auch nicht an die Kunden weitergegeben werden.

Alexander Hewel von der Keller Group dröselt es so auf: „Längere Strecken bedeuten mehr Kraftstoffverbrauch, mehr Arbeitszeit und eine geringere Effizienz unserer Flotte.“ Eine exakte Summe kann er nicht nennen, ist sich aber sicher: „Wir sprechen hier von signifikanten Mehrkosten.“

Für die Lkw-Fahrer ist die Lage besonders stressig

Einig sind sich derweil alle drei Spediteure: Eine besondere Belastung ist die Situation im Engelbergtunnel besonders für die Fahrer. „Sie sind täglich mit Staus, Umwegen und erhöhtem Zeitdruck konfrontiert“, sagt Andreas Kempf. „Das erfordert ein hohes Maß an Flexibilität und Geduld.“

Marcel Schweiker berichtet: „Für unsere Fahrer ist die Situation belastend und mit viel Frustration verbunden. Sie müssen sich mit großen Fahrzeugen durch stark frequentierte Umleitungsstrecken bewegen.“ Zwar seien Staus für die Fahrer – insbesondere im Raum Stuttgart – nichts Ungewöhnliches, die aktuelle Lage stelle dennoch eine zusätzliche Belastung dar.

Groß ist der Wunsch nach ein wenig Verständnis entlang der Umleitungsstrecken. Dort haben gerade viele kleinere Ortschaften mit einem massiven Anstieg an Durchgangsverkehr zu kämpfen, auch mit Schwerlastverkehr, der sich dort durch enge Straßen quält und Anwohner stört. Das hat in den letzten Wochen auch in den Sozialen Netzwerken hin und wieder für Frust gesorgt.

„Ich kann die Perspektive der Anwohner absolut nachvollziehen“, sagt Alexander Hewel von der Keller Group. Mehr Verkehr, mehr Lärm – das sei belastend. Gleichzeitig sei der Güterverkehr aber auch ein zentraler Bestandteil der Wirtschaft. „Unsere Fahrer fahren nicht zum Spaß durch die Orte, sondern sorgen dafür, dass Lieferketten funktionieren.“

Bitte um mehr Verständnis – für Anwohner und Lkw-Fahrer

Auch Andreas Kempf von Benzinger in Friolzheim nimmt seine Mitarbeiter in Schutz. „Unsere Fahrer leisten täglich einen wichtigen Beitrag zur Versorgung von Wirtschaft und Gesellschaft – oft unter aktuell erschwerten Bedingungen“, sagt er. Marcel Schweiker schließt sich an: Man habe großes Verständnis für betroffene Anwohner, weil Umleitungsstrecken nicht für ein derart hohes Verkehrsaufkommen ausgelegt seien. „Gleichzeitig stellt die Situation auch für unsere Fahrer eine erhebliche Herausforderung dar. Grundsätzlich wünschen wir uns mehr Verständnis für die Arbeit unserer Fahrer.“

Für die drei Speditionen aus Ditzingen und Friolzheim scheint hier der Schlüssel in einer sonst verzwickten Lage zu liegen. „Ein bisschen mehr gegenseitiges Verständnis würde sicherlich helfen“, findet etwa Alexander Hewel – sowohl für die Anwohner als auch für die Fahrer, die unter hohem Druck unterwegs seien.

Entlastung könnte es Ende der Woche geben – dann soll der Verkehr in Richtung Leonberger Dreieck zumindest wieder auf einer Spur durch die bislang gesperrte Weströhre rollen.