Der gesperrte Engelbergtunnel auf der A 81 bringt Chaos entlang der Umleitungen. Hiesige Speditionen kämpfen deshalb mit Mehrkosten – und ihre Fahrer stehen unter großem Druck.
Seit gut zwei Wochen gibt es in der Region kein Durchkommen mehr: Nach einem verheerenden Brand ist der Engelbergtunnel bei Leonberg gesperrt, ein wichtiges Nadelöhr auf der Autobahn 81 bei Stuttgart. Der Streckenabschnitt ist eine der meistbefahrenen Verkehrsachsen in Baden-Württemberg. Entsprechend viele Autofahrer kostet diese Einschränkung Zeit und Nerven. Aber nicht nur von Pendlern oder Wochenendfahrern wird derzeit einiges abverlangt. Auch Speditionen und ihre Lkw-Fahrer belastet die Sperrung des Engelbergtunnels.