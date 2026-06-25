Im Bezirksbeirat Ost hat die Stadt ein neues Beteiligungsverfahren zur Gablenberger Hauptstraße präsentiert. Auf einer digitalen Karten können Problemstellen markiert werden.
Vor dem Bäcker, dem Discounter und dem Bio-Markt: Mehrere Teams der Bürgerinitiative Verkehrsberuhigung Gablenberg haben am vergangenen Samstag im Stadtteil für ihre Forderungen geworben. Sie verteilten Flugblätter, sammelten Unterschriften. Mit einer Online-Befragung will die Stadt Stuttgart die Probleme in der Gablenberger Hauptstraße erfassen. Sie wurde am Mittwochabend im Bezirksbeirat Ost vorgestellt.