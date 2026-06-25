Im Bezirksbeirat Ost hat die Stadt ein neues Beteiligungsverfahren zur Gablenberger Hauptstraße präsentiert. Auf einer digitalen Karten können Problemstellen markiert werden.

Vor dem Bäcker, dem Discounter und dem Bio-Markt: Mehrere Teams der Bürgerinitiative Verkehrsberuhigung Gablenberg haben am vergangenen Samstag im Stadtteil für ihre Forderungen geworben. Sie verteilten Flugblätter, sammelten Unterschriften. Mit einer Online-Befragung will die Stadt Stuttgart die Probleme in der Gablenberger Hauptstraße erfassen. Sie wurde am Mittwochabend im Bezirksbeirat Ost vorgestellt.

Vom 6. bis 26. Juli können Gablenberger und andere Interessierte, die regelmäßig in Stuttgart-Ost unterwegs sind, ihre Meinung äußern. Laut Amt für Stadtplanung und Wohnen dauert die dreiteilige Umfrage etwa fünf Minuten. Sie ist über die Beteiligungsplattform Stuttgart-meine-stadt.de erreichbar. Nach Angaben der Stadt ist die Seite für Smartphones optimiert. Zusätzlich soll es im Bürgertreff Gablenberg die Möglichkeit geben, den Fragebogen vor Ort auszufüllen.

Unsere Empfehlung für Sie Gleisbauarbeiten an der Uhlandshöhe Nächste Vollsperrung im Stuttgarter Osten: Umleitungen bis Ende Juli Die SSB erneuern zwischen dem Eugensplatz und der Haltestelle Heidehofstraße die Schienen. Autofahrer müssen sich rund fünf Wochen lang auf Umwege und Verkehrsbehinderungen einstellen.

Der erste Abschnitt umfasst sieben Eingangsfragen. Die Teilnehmer bewerten etwa den Verkehrsfluss, die Parkplatzsituation, die Breite der Gehwege und den Grünflächenanteil – jeweils in fünf Stufen von sehr gut bis sehr schlecht.

Im zweiten Teil sollen auf einer Karte Problemstellen markiert werden – in vier Kategorien: Kfz/Allgemein, Rad, Fuß und Aufenthalt. Genannt werden können etwa Punkte, an denen zu schnell gefahren wird, Fußgängerüberwege fehlen oder es zu laut oder zu heiß ist. Zum Abschluss werden die Teilnehmer gefragt, wie sie sich in Gablenberg fortbewegen – mit dem Rad, zu Fuß, per ÖPNV oder Auto – und zu welchem Zweck: zum Einkaufen, Arbeiten, Wohnen oder für die Freizeit.

Bürger warnt vor Geldverschwendung

Bürger sollen sich unkompliziert beteiligen und ihre Ideen einbringen können. Das Amt verzichtet bewusst auf Detailfragen, um den Fokus der Befragung nicht zu verschieben oder auf bekannte Probleme, wie der Wunsch nach einem Drogeriemarkt, zu lenken. Die Bürgerbeteiligung dient zur Vorbereitung der Straßenumgestaltung, Ergebnisse der Befragung werden am 1. Oktober vorgestellt.

Während der Bezirksbeirat Ost die Online-Befragung begrüßte, kam aus dem Zuschauerraum deutliche Kritik. Klimaliste-Stadtrat Christoph Ozasek bezeichnete sie als „reine Beschäftigungstherapie“. Helmut Krämer aus Stuttgart-Ost wurde noch deutlicher. „Die Beteiligung ist großer Unsinn und Geldverschwendung“, sagte der 90-Jährige. „Der Verkehr zerstört unseren Stadtteil. In der Gerokstraße haben wir seit mehr als 15 Jahren Tempo 30, in der Gablenberger Hauptstraße wird es nicht fertiggebracht.“

Beide kritisierten, dass bekannte Probleme erneut abgefragt würden, statt Lösungen zu entwickeln. Sie verwiesen dabei auf das 2014 beschlossene Sanierungsgebiet „Stuttgart 30 – Gablenberg“ mit seiner Bürgerbeteiligung. Ziel des Projekts ist die Aufwertung des Quartiers, die Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität sowie die Stärkung der Nahversorgung.

Stadt erhofft sich aktuelles Stimmungsbild

Marietta Wortmann vom Amt für Stadterneuerung und Wohnen verteidigte im Bürgersaal des Bürgerservicezentrums Ost die „kurze und knappe Online-Befragung“. Sie solle ein aktuelles Stimmungsbild liefern und möglichst viele Menschen erreichen. Bereits vorliegende Informationen würden nicht vernachlässigt, sondern mit den neuen Rückmeldungen abgeglichen. „Es macht Sinn, die Leute noch einmal zu hören“, sagte sie.

Seit den früheren Planungen habe sich viel verändert. Als Beispiel nannte sie die novellierte Straßenverkehrsordnung, die Tempo 30 vor Schulen, Kitas und Pflegeeinrichtungen erleichtere. Auf den Vorwurf, durch weitere Verzögerungen könnten Mittel aus dem Bund-Länder-Programm „Die Soziale Stadt“ verloren gehen, entgegnete die Mitarbeiterin: „Wir haben selbst großes Interesse daran, uns keine Fördergelder entgehen zu lassen.“