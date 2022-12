Verkehrsberuhigung in Stuttgart

1 Die Zeiten, in denen die Lautenschlagerstraße gesperrt ist, werden ausgeweitet. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Um die Innenstadt vom Autoverkehr zu entlasten, wird die Lautenschlagerstraße versuchsweise gesperrt. Überraschend ist das Zeitfenster, in dem die Autos außen vor bleiben sollen.















In den kommenden Tagen wird an der Lautenschlagerstraße in der Innenstadt ein neuer Poller installiert, der den Autoverkehr ausbremsen soll. Ein Jahr lang möchte sich die Stadtverwaltung diesen als „Verkehrsversuch“ apostrophierten Zustand ansehen. Betroffen ist der Abschnitt der Lautenschlagerstraße zwischen der Thouret- und der Bolzstraße. Dort ist künftig die Durchfahrt täglich im Zeitraum zwischen 11 und 5 Uhr nicht mehr möglich.

Kampf gegen Autoposer

Ganz neu sind die Bemühungen der Stadt nicht, in diesem Gebiet den Autoverkehr auf der Lautenschlagerstraße einzuhegen. Schon jetzt wird der Straßenzug von Donnerstag bis Sonntag jeweils in der Zeit von 20 bis 6 Uhr gesperrt. Damit reagierte die Stadt auf das Phänomen der sogenannten Autoposer, Fahrer, die mit ihren hergerichteten Autos Aufmerksamkeit erregen wollen und dazu die immer gleicher Routen abfahren.

Mit der Verschärfung der Sperrung reagiert die Stadtverwaltung auf die sich wandelnde Nutzung der Lautenschlagerstraße. Durch die Außengastronomie und die Radverbindung auf der Lautschlagerstraße herrsche in diesem Bereich ein reges Fuß- und Radverkehrsaufkommen, heißt es aus dem Rathaus.

Mehr Abstellplätze für Fahrräder

Als Teil des Verkehrsversuches werden auch zusätzliche Radständer installiert und die Einbahnstraßenregelung in der parallel verlaufenden Stephanstraße aufgehoben. Vor etwas mehr als einem Jahr hatte der Gemeinderat unter dem Schlagwort „Lebenswerte Innenstadt“ beschlossen, das Areal innerhalb des City-Rings – wozu auch die Lautenschlagerstraße gehört, soweit wie möglich vom Autoverkehr zu befreien.