Verkehrsberuhigung in Bad Cannstatt: Stadt Stuttgart errichtet Soccercourt am Neckar

Kleinspielfeld, Tempo 30, neue Zebrastreifen – und ein Ende des Wildparkens in der Badstraße: Die Stadt gestaltet das Umfeld der provisorischen Rosensteinbrücke in Bad Cannstatt um.
Die Stadt wertet die Freifläche vor der provisorischen Rosensteinbrücke in Bad Cannstatt auf. Tiefbauamtsleiter Jürgen Mutz stellte am Dienstag im Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik die Pläne vor: Auf dem Areal wird temporär ein Soccercourt errichtet. Das mobile Kleinspielfeld gehört der Stadt und wird vom Sportamt regelmäßig an verschiedenen Orten aufgestellt. Es ist rundum mit einem Netz geschlossen, damit keine Bälle auf die angrenzende Fahrbahn, den Neckardamm oder in den Neckar fliegen. Am Standort in Bad Cannstatt soll es bis zu zwei Jahre stehen. Wie der Platz anschließend genutzt wird, ist noch offen.