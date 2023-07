1 Die Sperrung der Rosensteinbrücke macht sich im Bereich der Schönestraße und rund um das Parkhaus Mühlgrün bemerkbar. Foto: Sebastian

Das öko-soziale Lager im Stuttgarter Gemeinderat will die Aufenthaltsqualität am Cannstatter Neckarufer verbessern. Sie fordern, dass der Neubau der Rosensteinbrücke autofrei sein soll.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Das bekommen die Bürgerinnen und Bürger in Bad Cannstatt derzeit zu spüren. Aufgrund der Sperrung der maroden Rosensteinbrücke müssen Auto- und Lastwagenfahrer Umwege in Kauf nehmen, um zum Beispiel vom Pragsattel aus über den Neckar in die Altstadt zu gelangen. Im Bereich Mühlgrün hingegen hat sich aus Sicht der Fraktionen Grüne, SPD, Fraktion und Puls die Verkehrssituation entspannt. In einem gemeinsamen Antrag weisen sie daher auf die städtebaulichen Entwicklungspotenziale am Neckarufer hin.