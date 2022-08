Verkehrsbehinderungen in Bad Cannstatt

1 Der Verkehr wird durch die Stadtbahnhaltestelle Badstraße geführt. Sie ist zurzei Foto: Sebastian Steegmüller

Wegen Kanalarbeiten am Wilhelmsplatz in Bad Cannstatt ist die König-Karl-Straße in Fahrtrichtung Stuttgarter Innenstadt gesperrt – und zwar noch einige Tage.















Eigentlich sollte die König-Karl-Straße in Fahrtrichtung Stuttgarter Innenstadt wegen Kanalarbeiten im Bereich der Eisenbahnbrücke schon Anfang dieser Woche für den Verkehr gesperrt werden. Doch wegen der weiteren Planungen für den Kaufhof-Abriss wurde die Maßnahme auf Mittwoch, 24. August, verschoben. Der Grund: Die Badstraße, die direkt am Kaufhof vorbeiführt, dient während der anstehenden Tiefbaumaßnahme als Ausweichstrecke, und es gab noch einen abschließenden Ortstermin mit den Signa-Verantwortlichen. Das Unternehmen ist für den Kaufhof-Abriss verantwortlich. Beginn soll, wie berichtet, Anfang September sein.

Umleitung gilt auch für die Buslinien

Die Umleitungsstrecke, die auch für Busse der Stuttgarter Straßenbahnen AG gilt, ist ausgeschildert. Autofahrer, die weiter in die City möchten, müssen am Hochbunker links in die Schöne Straße abbiegen. Die Ausweichroute dauert bis zum 10. September, dann soll die Baumaßnahme in der König-Karl-Straße abgeschlossen sein. Dort müssen Kanäle, die zum Teil direkt unter dem Gleisbett liegen, verlegt und erneuert werden.

Diese Maßnahme ist jedoch nur der erste Abschnitt. Laut Tiefbauamt wird sie 2023 fortgesetzt, allerdings wird dann wohl keine Vollsperrung der König-Karl-Straße mehr nötig sein. Da die Badstraße zu dicht an dem Kaufhof-Komplex vorbeiführt und der Umleitungsverkehr die Abbrucharbeiten behindern würde, hat das Unternehmen in Absprache mit der Stadt Stuttgart die Stadtbahnhaltestelle asphaltieren lassen. Autos und Busse fahren also künftig durch die Haltestelle hindurch und nicht mehr daran vorbei. Das ist möglich, da wegen der Sperrung der Rosensteinbrücke bis auf Weiteres keine Stadtbahnen durch die Badstraße fahren.