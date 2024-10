Verkehrsbehinderungen im Rems-Murr-Kreis: Tunnel- und Straßensperrungen in den kommenden Tagen

Im Kappelberg- und Leutenbachtunnel stehen Reinigungsarbeiten an, bei Schwaikheim wird der Kreisverkehr saniert. An drei Stellen im Rems-Murr-Kreis ist in den kommenden Tagen mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

In den kommenden Tagen finden in den Abend- und Nachtstunden Reinigungs- und Wartungsarbeiten in zwei Bundesstraßentunneln im Rems-Murr-Kreis statt. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens seien die Röhren stark verschmutzt durch Ruß, Reifenabrieb und Staub, heißt es in einer Mitteilung aus dem Waiblinger Landratsamt. Neben den Tunnelwänden würden auch Verkehrszeichen, Beleuchtung, Notrufnischen sowie weitere technische Einrichtungen gründlich gereinigt. Umleitungsstrecken würden ausgeschildert.

Vollsperrung im Leutenbachtunnel

Für die Wartungs- und Reinigungsarbeiten im Leutenbachtunnel sind Vollsperrungen erforderlich, die wie gewohnt in den Abend- und Nachtstunden erledigt werden. Von Donnerstag, 10. Oktober, 21 Uhr, bis Freitag, 11. Oktober, 5 Uhr, ist die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt. Von Freitag, 11. Oktober, 21 Uhr, bis Samstag, 12. Oktober, 5 Uhr, erfolgt eine Vollsperrung in beiden Fahrtrichtungen. Diese Sperrung ist notwendig, da gleichzeitig eine Sicherheits- und Funktionsprüfung in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Leutenbach stattfindet, heißt es.

Kappelbergtunnel ist eine Woche später dran

Auch im Kappelbergtunnel bei Fellbach sind Sperrungen für die Wartungs- und Reinigungsarbeiten notwendig. Von Samstag, 19. Oktober, 22 Uhr, bis Sonntag, 20. Oktober, 8 Uhr, wird die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Aalen vollständig gesperrt. Die Röhre in Fahrtrichtung Stuttgart wird von Samstag, 26. Oktober, 22 Uhr, bis Sonntag, 27. Oktober, 8 Uhr, gesperrt. Die Umleitungsstrecken sind entsprechend ausgeschildert, um den Verkehr so reibungslos wie möglich zu lenken. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die ausgewiesenen Umleitungen zu beachten und entsprechend mehr Zeit für ihre Fahrten einzuplanen.

Kreisverkehr und Fahrbahn bei Schwaikheim saniert

Ähnliches gilt für den Abschnitt der Landesstraße 1140 zwischen Schwaikheim und Neckarrems sowie der Kreisstraße 1909 zwischen Waiblingen-Bittenfeld und Hohenacker. Von diesem Freitag, 11. Oktober, bis zum Montag, 14. Oktober, soll dort der Kreisverkehr saniert werden. Im Zuge der Maßnahme am Wochenende werde die Fahrbahn des Kreisverkehrs erneuert, außerdem beseitigten die Straßenbauer Schadstellen auf der Landesstraße östlich und westlich des Kreisels, so das Landratsamt.

Dazu wird laut der Behörde im Bereich der Kreisverkehrsfläche der Asphaltaufbau um zehn Zentimeter abgefräst und der Asphaltaufbau mit vier Zentimetern Asphaltdeck- und sechs Zentimetern Asphaltbinderschicht neu hergestellt. In den restlichen Bereichen wird lediglich die Asphaltdeckschicht instandgesetzt. Eventuell tiefer gehende Schäden in der Asphalttragschicht werden in Teilbereichen behoben.

Weil die Baustelle auf das Wochenende beschränkt ist, reicht die Zeit nicht aus, um auch die Zufahrten zum Kreisverkehr zu sanieren. Diese Maßnahmen folgen dann im kommenden Jahr.

Vollsperrung in Richtung Remseck und Schwaikheim

Ab Freitag, 7 Uhr, werden die Streckenabschnitte vom Kreisverkehr in Richtung Remseck und Schwaikheim voll gesperrt. Zusätzlich wird der gesamte Kreisverkehrsplatz zwischen Hohenacker und Bittenfeld von 13 Uhr an gesperrt. Der Verkehr wird über parallele Routen durch Bittenfeld, Hochberg und Remseck nach Waiblingen sowie in umgekehrter Richtung umgeleitet.

Änderungen im Fahrplan des öffentlichen Nahverkehrs, insbesondere bei der Buslinie 201 (Omnibusbahnhof Waiblingen–Bittenfeld), können auf den entsprechenden Internetseiten der Verkehrsbetriebe eingesehen werden.