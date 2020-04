9 Ein Wasserrohrbruch sorgt für Verkehrsbehinderungen am Hauptbahnhof Foto: Andreas Rosar

Wegen eines Rohrbruches steht der Arnulf-Klett-Platz am Stuttgarter Hauptbahnhof unter Wasser. Die Polizei muss eine Straßenseite sperren und leitet den Verkehr um.

Stuttgart - Ein Wasserrohrbruch hat am Montagmittag am Arnulf-Klett-Platz für eine Überschwemmung der Straße gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, rief ein Taxifahrer gegen 14.50 Uhr die Beamten an, da sich in der Schillerstraße in Richtung Arnulf-Klett-Platz die Fahrbahn anhob und Wasser aus der Straße austrat. Die Beamten sperrten daraufhin beide Fahrstreifen.

Die Polizei richtete eine örtliche Umleitung ein. Auch der Fußgängerweg zwischen Hauptbahnhof und Hotel Graf-Zeppelin ist nicht begehbar (Stand: 15:45 Uhr). Das zuständige Versorgungsunternehmen wurde benachrichtigt und stellte das Wasser ab. Die Ursache des Rohrbruchs ist bislang nicht bekannt.

Umleitungen im Busverkehr

Die Haltestellen Charlottenplatz und Hauptbahnhof werden derzeit nicht von der Buslinie 44 in Fahrtrichtung Killesberg angefahren. Die Linien 40 und 42 in Richtung Vogelsang beziehungsweise Erwin-Schöttle-Platz fahren ersatzweise die Haltestelle Charlottenplatz der Linie 44 in Richtung Westbahnhof an. Busse in Richtung Wagenburgstraße und Schlossplatz sind nach dem regulären Fahrplan unterwegs.