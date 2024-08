1 Ab Donnerstag wird an der Hallenbadkreuzung eine neue Asphaltschicht aufgebracht. Foto: dpa/Patrick Seeger

Die Hallenbadkreuzung in Waiblingen wird derzeit neu asphaltiert. In der zweiten Bauphase ab Sonntag gibt es Änderungen in der Verkehrsführung.











Die Bauarbeiten an einer der wichtigsten Kreuzungen in der Waiblinger Kernstadt gehen an diesem Sonntag, 25. August, in die zweite Phase, teilt die Stadt Waiblingen nun mit. Das bringt einige weitere Veränderungen bei der Verkehrsführung rund um die Kreuzung mit sich.