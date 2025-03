Preisanstiege in Stuttgart Eisdielen schlagen bei Preisen auf – wie man trotzdem günstig wegkommt

70 Cent für eine Kugel – lange her. Eisgenuss wird diesen Sommer teurer: In Stuttgart kostet die Kugel bis zu 3 Euro. Was hinter dem Preisanstieg steckt, erklärt Daniel Ohl vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband.