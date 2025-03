Verkehr: Weniger Autos in Berlin und Hamburg gemeldet

1 Für einen Stau reicht es noch leicht, doch die Zahl der Autos in Berlin ist 2024 gesunken. (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa/ZB

Deutschlandweit steigt die Zahl der Autos von Jahr zu Jahr - zwei Bundesländer bilden eine Ausnahme. Den stärksten Anstieg gibt es gleich neben dem stärksten Rückgang.











Flensburg - Berlin und Hamburg entziehen sich dem bundesweiten Trend zu immer mehr Autos. Während der Pkw-Bestand in Deutschland im vergangenen Jahr um rund 240.000 gestiegen ist, ging es in Berlin um gut 11.000 nach unten, wie aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht, die die dpa ausgewertet hat. In Hamburg betrug das Minus knapp 2.500, in den restlichen Bundesländern stiegen die Pkw-Bestände.