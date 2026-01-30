Verkehr: Nach Sperrung - Verdächtiger Gegenstand auf A3 gesprengt

1 Auch am Morgen ist die A3 noch gesperrt. Foto: Armin Weigel/dpa

Bei einer Kontrolle auf der A3 entdecken Polizisten «sprengstoffverdächtige Gegenstände» in einem Auto. Ein Mann und eine Frau werden festgenommen - und es kommt zu einer kontrollierten Explosion.











Wiesent - Nach dem Fund verdächtiger Gegenstände in einem Auto auf der Autobahn 3 in der Oberpfalz haben Ermittler einen Gegenstand gesprengt. Es habe sich vermutlich um Sprengstoff gehandelt, sagte ein Sprecher des bayerischen Landeskriminalamts (LKA) der Deutschen Presse-Agentur. Der Gegenstand sei nicht sicher genug gewesen, um ihn zu transportieren. Daher hätten sich die Ermittler zu diesem Schritt entschieden. Die Autobahn bleibt aktuell weiter gesperrt.