1 Bei dem schweren Unfall auf der B87 bei Eilenburg in Nordsachsen sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Das teilte eine Polizeisprecherin mit. Foto: Tobias Junghannß/Tnn/dpa

Trümmerteile liegen auf der Straße, stark beschädigte Autos sind zu sehen: Mehrere Fahrzeuge sind in Nordsachsen zusammengestoßen. Zwei Frauen und ein Mann sterben noch am Unfallort.









Eilenburg - Bei dem tödlichen Verkehrsunfall nahe dem sächsischen Eilenburg ist laut Polizei ein Auto in den Gegenverkehr geraten und hat so die Tragödie ausgelöst. Die Polizeidirektion Leipzig ging am Nachmittag davon aus, dass ein in Richtung Torgau fahrender Pkw aus bislang ungeklärter Ursache auf die andere Fahrbahn geriet und dann mit drei weiteren Autos und einem Lastkraftwagen zusammenstieß. Zwei Frauen und ein Mann wurden so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben, hieß es. Vier weitere Insassen aus den beteiligten Fahrzeugen wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Lkw-Fahrer wurde ambulant versorgt.

Die B87 wurde nach dem Unfall zwischen Eilenburg-Ost und Doberschütz am Vormittag voll gesperrt.

Bilder zeigen das Ausmaß des Unfalls: Stark beschädigte Pkws sind zu sehen, zahlreiche Trümmerteile liegen auf der Straße. Polizei und Rettungskräfte sind im Einsatz.