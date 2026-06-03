Fahrradhelme können bei Unfällen oder Stürzen das Risiko schwerer Kopfverletzungen verringern. Dennoch tragen nicht alle einen. Ein anderes Ergebnis der Umfrage ist aber bemerkenswert.
Köln - Mehr als jeder dritte Radfahrer verzichtet einer Umfrage zufolge auf einen Helm während der Fahrt - für eine Helmpflicht spricht sich hingegen die Mehrheit aus. Besonders jüngere Menschen zwischen 18 und 29 Jahren verzichten auf den Kopfschutz, wie eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag der Sender RTL und ntv ergab. Fast die Hälfte von ihnen lege nach eigenen Angaben keinen Helm an.