Verkehr: Umfrage: Fast alle halten sich für gute Autofahrer

1 Laut einer Umfrage im Auftrag des ADAC halten sich die meisten in Deutschland für gute oder sehr gute Autofahrer. (Symbolbild) Foto: Michael Kappeler/dpa

Schlechte Autofahrer in Deutschland? Fehlanzeige - so zumindest ist einer aktuellen Befragung zufolge die Selbsteinschätzung der Fahrer. Dabei geben viele Teilnehmende auch Fehler am Steuer zu.











Link kopiert



München - Autofahrer in Deutschland sind laut einer aktuellen Umfrage überzeugt von ihren eigenen Fähigkeiten. 82 Prozent gaben bei der Online-Befragung des Meinungsforschungsinstituts Bilendi im Auftrag des ADAC an, sich für gute oder sehr gute Autofahrer zu halten. Lediglich rund ein Prozent schätzte die eigenen Fähigkeiten am Steuer als schlecht ein, 17 Prozent als durchschnittlich.