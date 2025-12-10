Verkehr: Spritpreise sinken deutlich - Super E10 auf Jahrestief

1 Die Fahrt zur Zapfsäule ist günstiger geworden. (Archivbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Diesel sinkt im Wochenvergleich sogar noch stärker. Die Entwicklung sei überfällig gewesen, heißt es vom ADAC.











München - Die Spritpreise sind deutlich gesunken. Superbenzin der Sorte E10 hat sogar einen Jahrestiefststand erreicht, wie aus Zahlen des ADAC hervorgeht. Demnach kostete ein Liter E10 im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags 1,647 Euro. Das waren 2,4 Cent weniger als vor einer Woche und ist der niedrigste Preis seit November 2024. Diesel gab mit 3,6 Cent pro Liter sogar noch etwas stärker nach. Der aktuelle Preis von 1,592 Euro wurde im laufenden Jahr allerdings schon unterboten, zuletzt im Oktober.